В Молодечненском районе Беларуси милиция задержала 19 лыжников, обвинив их в несанкционированном митинге в лесу.

Об этом сообщает издание Новое Время со ссылкой на Радыё Свабода.

Что именно привлекло внимание полицейских на лыжной трассе, пока неизвестно.

В МВД заявили, что группа около 20 человек собралась под видом занятий лыжным спортом и устроила несанкционированный митинг. 11 женщин и 8 мужчин были задержаны и доставлены в РОВД для проверки.

— При личном досмотре у лыжников были обнаружены соответствующие флаги и растяжки, баллончики с красной краской, дымовая граната, бело-красно-белые зонтики и прочая протестная атрибутика, — написали в пресс-службе МВД.

Напомним, ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на съезде Всебелорусского народного собрания озвучил условия своего ухода из власти.