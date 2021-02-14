В Молодечненском районе Беларуси милиция задержала 19 лыжников, обвинив их в несанкционированном митинге в лесу.
Об этом сообщает издание Новое Время со ссылкой на Радыё Свабода.
Что именно привлекло внимание полицейских на лыжной трассе, пока неизвестно.
В МВД заявили, что группа около 20 человек собралась под видом занятий лыжным спортом и устроила несанкционированный митинг. 11 женщин и 8 мужчин были задержаны и доставлены в РОВД для проверки.
— При личном досмотре у лыжников были обнаружены соответствующие флаги и растяжки, баллончики с красной краской, дымовая граната, бело-красно-белые зонтики и прочая протестная атрибутика, — написали в пресс-службе МВД.
Напомним, ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на съезде Всебелорусского народного собрания озвучил условия своего ухода из власти.
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В Молодечненском районе Беларуси милиция задержала 19 лыжников, обвинив их в несанкционированном митинге в лесу.
Об этом сообщает издание Новое Время со ссылкой на Радыё Свабода.
Что именно привлекло внимание полицейских на лыжной трассе, пока неизвестно.
В МВД заявили, что группа около 20 человек собралась под видом занятий лыжным спортом и устроила несанкционированный митинг. 11 женщин и 8 мужчин были задержаны и доставлены в РОВД для проверки.
— При личном досмотре у лыжников были обнаружены соответствующие флаги и растяжки, баллончики с красной краской, дымовая граната, бело-красно-белые зонтики и прочая протестная атрибутика, — написали в пресс-службе МВД.
Напомним, ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на съезде Всебелорусского народного собрания озвучил условия своего ухода из власти.
|
Право на город: как жителям стать горожанамиНиколай Капацына
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий