Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на съезде Всебелорусского народного собрания озвучил условия своего ухода из власти.

Об этом сообщает TUT.by.

— Главное условие — в стране мир, порядок, никаких протестных действий, высказывать мнение в рамках закона. Второе условие. Если сложится так, что к власти придут не «те», то вторым пунктом запишем, что ни один волос со сторонников нынешнего президента упасть не может, - сказал Александр Лукашенко.

В связи с этим, по мнению Лукашенко, Всебелорусское народное собрание должно иметь конституционные полномочия. «Оно должно быть стабилизатором на переходный период. Мы должны иметь четкую подстраховку, чтобы не потерять страну, — сказал самопровозглашенный президент.

Кроме того, Александр Лукашенко сообщил, что проект новой конституции будет готов в течение нынешнего года, а в начале следующего его вынесут на референдум. Лукашенко также пообещал провести честные и открытые президентские выборы после того, как будут готовы все необходимые документы. При этом самопровозглашенный президент убежден, что Беларусь должна оставаться президентской республикой.

По его словам, для новой Конституции «придется переформатировать многие законы, изменить законодательную базу». Он также высказался о плане перераспределения полномочий внутри властной вертикали, который уже «лежит на столе».

Напомним, что экс-кандидат в президенты Беларуси, оппозиционерка Светлана Тихановская представила стратегию победы белорусов в борьбе с режимом правящего в республике непризнанного президента Александра Лукашенко.