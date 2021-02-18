Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, врач прибегала к насилию в отношении детей, «чем нанесла им физическую боль и вызвала у них страх, эмоциональную неуверенность и психологические страдания».

Правоохранители установили 3 пострадавших от ее действий летом 2020 года. Кроме того, в феврале 2021-го во время лечения зубов Кравчук нанесла легкие телесные повреждения ребенку в виде ссадин на шее и синяков на плечах.

Правоохранителям пришлось вручать уведомление о подозрении отцу дантиста: ее не могут найти ни по месту жительства, ни по месту работы.

Стоматологу сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: части 1 статьи 125 (умышленное легкое телесное повреждение) и части 1 статьи 126 (нанесение побоев малолетним пациентам). Ей грозит штраф до 56 тысяч гривен, общественные работы на срок до 200 часов или исправительные работы на срок до одного года.

Отметим, что ранее в полицию обратились две женщины: одна заявила, что во время лечения зубов дантист нанесла повреждения ее 5-летней дочери, а другая — что после визита к стоматологу у ее 8-летней дочери на губе появилась гнойная рана.

Кроме того, в соцсетях начали появляться сообщения матерей, заявлявших о ненадлежащем поведении дантиста. Журналисты одного из ровенских телеканалов выяснили, что ранее Инну Кравчук уже увольняли из клиники из-за жалоб пациентов. В то же время сама дантист свою вину отрицала.

Впоследствии в полицию обратились еще трое родителей, которые тоже заявили, что дантист прибегала к насилию в отношении их детей. Таким образом ровенские правоохранители открыли уже 5 уголовных производств касательно дантиста.