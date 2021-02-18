Полицейские обнаружили в Днепре два незаконных борделя, где по меньшей мере пять женщин, вероятно, оказывали клиентам услуги сексуального характера.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

Полицейские 17 февраля провели обыски в квартирах по улице Артековской и проспекте Поля в Днепре. В это время там находились пять женщин. Как указывают правоохранители, женщины арендовали два помещения и оборудовали в них места разврата.

«Потом публиковали в Интернете объявления о предоставлении интимных услуг. Ежедневно принимали примерно 5-7 клиентов, а свои услуги оценивали в 1000 гривен в час», — сказано в сообщении.

Во время обысков из квартир изъяли мобильные телефоны, черновые заметки, деньги — вероятно, полученные от клиентов,— и другие вещественные доказательства, подтверждающие причастность к незаконному бизнесу.

Сейчас продолжается досудебное расследование, в рамках которого правоохранители устанавливают роль каждой женщины в создании и содержании места разврата. Дело открыли по ч. 2 ст. 302 (создание или содержание мест разврата и сводничество) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, на Киевщине выкрыли бордель, замаскированный под массажный салон.