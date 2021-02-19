В центре Киева у сотрудника Посольства Нидерландов в Украине неизвестные похитили велосипед.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на первого секретаря Посольства Нидерландов в Украине Лодевейка Смура (Lodewijk Smoor).

«Его велосипед последний раз видели перед Национальным антикоррупционным бюро в понедельник. Все, кто это видел, дайте мне знать», — отметил дипломат.

В комментариях к своему посту он сообщил, что дипломат, у которого похитили велосипед, подал заявление в полицию.

Напомним, что 19 января 2020 года в Николаеве неизвестные украли велосипед у николаевского комика Михаила Рябоконя. Стоимость украденного велосипеда Giant Talon была примерно 18 тысяч гривен (около $700). На следующий день после публикации сообщения о краже велосипед заметили на оптовом рынке в то время, как неизвестные пытались его продать за 2 тысячи гривен.

Спустя две недели, Михаил Рябоконь сообщил, что сотрудники полиции передали ему украденный велосипед. Позже, в комментарии НикВести николаевский комик рассказал подробности истории с украденным велосипедом.