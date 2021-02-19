Об этом сообщила пресс-служба Высшего антикоррупционного суда.

Судью приговорили по части 2 статьи 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Альтернативным видом наказания для мужчины мог быть штраф в размере от 851 тысяч до 1,7 миллиона гривен, однако суд принял во внимание, что обвиняемый не жалел о содеянном и не оценивал негативно свои действия.

Еще одним мотивом приговорить мужчину к лишению свободы для суда было то, что обвиняемый своим преступлением «подрывает авторитет судебной власти».

Приговор еще может быть обжалован в апелляции ВАКС. До вступления приговора в законную силу для обвиняемого назначили меру пресечения в виде залога в размере 21 тысячу 20 гривен.

Это уже второй приговор для судьи за неделю, объявленный в Высшем антикоррупционном суде. 16 февраля ВАКС назначил 6 лет лишения свободы судье Раховского районного суда Закарпатской области за взяточничество.