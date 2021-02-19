На коменданта Генерального консульства Украины в России совершено нападение, он получил ножевые ранения.

Об этом написал журналист Игорь Соловей в своем Telegram.

По словам журналиста, жизни украинского сотрудника сейчас ничего не угрожает, а агрессора задержали.

— Однако что-то российские полицейские без особенного энтузиазма им занимаются, - добавил Игорь Соловей.

Напомним, 24 июля, в Анкаре произошло вооруженное нападение на советника посольства Беларуси в Турции Александра Поганшева.