Суд в Херсоне провел подготовительное заседание по делу лектора Татьяны Кузьмич, которой выдвинули подозрение в государственной измене.

Об этом передают «Ґрати».

Служба безопасности Украины задержали Татьяну Кузьмич с подозрением по факту государственной измены в августе 2020 года, по версии следствия, она работала в интересах ФСБ и передавала «материалы для подрывной работы». Суд принял решение заключить ее под стражу, но 5 октября 2020 года она смогла выйти под залог 560 тысяч гривен.

В пятницу, 19 февраля состоялось подготовительное заседание в Херсонском городском суде. В ходе него судья продлила пожсудимой запрет на выезд из города и ношение браслета. Назначена и дата обвинительного акта от прокуратуры – 9 апреля 2020 года. Адвокат Светлана Новицкая объяснила «Ґратам» такой длинный перерыв тем, что другие даты были неудобны для трех защитников подсудимой.

Татьяна Кузьмич является сотрудницей Херсонской академии беспрерывного образования. Возглавляет организацию «Русская национальная громада «Русичъ», которая работает в Херсоне с 2003 года. До 2014 года организация имела совместные проекты с консульством России в Одессе, фондами «Русское единство» и «Русский мир». «Русичъ» под руководством Татьяны Кузьмич раньше организовывал культурные мероприятия для школьников: «Фестиваль военной песни» и конкурсы о творчестве Александра Пушкина.

По версии следствия, херсонка ездила в оккупированный Крым, и там сотрудники ФСБ «приобщили ее к шпионской деятельности». Прокуратура указывает, что с 2017 года она передавала российским спецслужбам материалы. О содержании этих материалов следствие не сообщает. По ходатайству СБУ, заседания судов по мере пресечения проходили в закрытом режиме.

Кузьмич отрицает обвинения. Адвокат Светлана Новицкая сказала «Ґратам», что СБУ расценила как госизмену переписку по электронной почте ее подзащитной с бывшим консулом Генкосульства России в Одессе Юрием Диденко. По словам защитницы, спецслужба считает, что преподавательница передавала дипломату важную развединформацию. Но адвокат утверждает, что это была обычная переписка старых знакомых, и Кузьмич не отправляла своему собеседнику ничего секретного.

Ранее НикВести сообщали, СБУ разоблачила агента ФСБ и «МГБ ЛНР», который работал над дестабилизацией ситуации в Украине, подогревая ненависть местных жителей к государственным структурам на фоне роста тарифов.