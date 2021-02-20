Городской суд Тбилиси приговорил к четырем годам лишения свободы россиянина, которого обвиняют в слежке за журналистом Георгием Габунией.

В Генпрокуратуре Грузии отметили, что россиянин незаконно пересек границу Грузии и в период с 11 февраля по 13 июня 2020 года «систематически следил» за Габунией, собирая личную информацию о нем.

Гражданина РФ признали виновным по статьям о преследовании, незаконном пересечении государственной границы, использовании поддельных документов и незаконном получении личной информации.

Напомним, в июле 2019 года Георгий Габуния в прямом эфире своей авторской программы «P.S.» обругал президента России Владимира Путина. За что он был отстранен от работы.