Президент США Джо Байден объявил штат Техас зоной бедствия в результате рекордно низких температур, из-за чего миллионы людей остались без электричества и воды.

Об этом свидетельствует сообщение на сайте Белого дома.

Решение президента позволяет выделить из федерального бюджета Соединенных Штатов средства на помощь жителям 77 округов. В частности, они могут быть направлены на временное размещение людей и ремонт жилья, недорогие займы для покрытия незастрахованных имущественных потерь и другие программы, имеющие целью помочь гражданам и владельцам бизнеса оправиться от последствий катастрофы.

Полную оценку нанесенного ущерба в штате проведут позже.

Поскольку жители Техаса столкнулись с рекордно низкими температурами, а снег и гололедица сделали дороги непроходимыми, оператор электросетей штата потерял контроль над электроснабжением, оставив миллионы людей без доступа к электроэнергии на несколько дней. Кроме того, в Техасе из-за морозов пострадали и водопроводы - многие жители штата остались без воды.

На этой неделе в штате было зафиксирована самая низкая за 30 лет температура - мороз местами достигал минус 18 градусов по Цельсию, это аномальные показатели для этого теплого региона.

Десятки людей погибли, точное количество жертв еще неизвестно.