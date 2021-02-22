В американском городе Брумфилд, штат Колорадо на частные жилые дома упали обломки двигателя самолета Boeing 777.

Об этом со ссылкой на CNN сообщает Украинская Правда.

Самолет авиакомпании United Airlines вечером 20 февраля вылетел из Денвера и направлялся на Гонолулу, Гавайи, но сразу после взлета у него загорелся правый двигатель, из-за чего некоторые его части отпали в воздухе.

Федеральное управление гражданской авиации США сообщило, что самолет успешно вернулся в аэропорт Денвера. На борту находилось 241 человек.

Полиция штата попросила местных жителей при обнаружении обломков не трогать их, а звонить в полицию.

Напомним, руководитель судебного органа вооруженных сил Ирана Шокролла Бахрами заявил в субботу, 20 февраля, о завершении «масштабных расследований» авиакатастрофы самолета «Международных авиалиний Украины» в ночь на 8 января 2020 года неподалеку Тегерана.