Посол Италии Лука Аттанасио в Демократической Республике Конго был убит в Гоме при обстреле машины, в которой он находился.

Об этом пишет CNN.

Посол и военные ехали на машине в колонне миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго. Лука Аттанасио погиб вместе с итальянским солдатом после нападения на их машину, когда они ехали в колонне ООН.

«С глубоким сожалением Фарнезина подтверждает смерть сегодня в Гоме посла Италии в Демократической Республике Конго Луки Аттанасио и солдата карабинеров», - говорится в заявлении министерства.

Напомним, посол Украины в Китае Сергей Камышев скончался 14 февраля в возрасте 64 лет. О причине смерти не сообщается.