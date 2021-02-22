Посол Италии Лука Аттанасио в Демократической Республике Конго был убит в Гоме при обстреле машины, в которой он находился.
Об этом пишет CNN.
Посол и военные ехали на машине в колонне миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго. Лука Аттанасио погиб вместе с итальянским солдатом после нападения на их машину, когда они ехали в колонне ООН.
«С глубоким сожалением Фарнезина подтверждает смерть сегодня в Гоме посла Италии в Демократической Республике Конго Луки Аттанасио и солдата карабинеров», - говорится в заявлении министерства.
Напомним, посол Украины в Китае Сергей Камышев скончался 14 февраля в возрасте 64 лет. О причине смерти не сообщается.
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Посол Италии Лука Аттанасио в Демократической Республике Конго был убит в Гоме при обстреле машины, в которой он находился.
Об этом пишет CNN.
Посол и военные ехали на машине в колонне миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго. Лука Аттанасио погиб вместе с итальянским солдатом после нападения на их машину, когда они ехали в колонне ООН.
«С глубоким сожалением Фарнезина подтверждает смерть сегодня в Гоме посла Италии в Демократической Республике Конго Луки Аттанасио и солдата карабинеров», - говорится в заявлении министерства.
Напомним, посол Украины в Китае Сергей Камышев скончался 14 февраля в возрасте 64 лет. О причине смерти не сообщается.