В Шевченковском районе Харькова выстрелом в голову убили мужчину.

Об этом информирует отдел коммуникации полиции Харьковской области.

— 22 февраля в 19:40 в дежурную часть Харьковского районного управления полиции № 3 из службы «102» поступило сообщение о том, что по улице Отакара Яроша слышен звук выстрела. По адресу выехали руководство и следственно-оперативная группа районного управления полиции. В настоящее время личность погибшего устанавливается. Для задержания лиц, причастных к преступлению, введена в действие полицейская операция «Сирена», — говорится в сообщении.