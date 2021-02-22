В Шевченковском районе Харькова выстрелом в голову убили мужчину.
Об этом информирует отдел коммуникации полиции Харьковской области.
— 22 февраля в 19:40 в дежурную часть Харьковского районного управления полиции № 3 из службы «102» поступило сообщение о том, что по улице Отакара Яроша слышен звук выстрела. По адресу выехали руководство и следственно-оперативная группа районного управления полиции. В настоящее время личность погибшего устанавливается. Для задержания лиц, причастных к преступлению, введена в действие полицейская операция «Сирена», — говорится в сообщении.
В настоящее время полицейские осуществляют осмотр места происшествия, собирают вещественные доказательства, устанавливают и опрашивают свидетелей.
Информация о данном факте зарегистрирована в Едином учете. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
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В Шевченковском районе Харькова выстрелом в голову убили мужчину.
Об этом информирует отдел коммуникации полиции Харьковской области.
— 22 февраля в 19:40 в дежурную часть Харьковского районного управления полиции № 3 из службы «102» поступило сообщение о том, что по улице Отакара Яроша слышен звук выстрела. По адресу выехали руководство и следственно-оперативная группа районного управления полиции. В настоящее время личность погибшего устанавливается. Для задержания лиц, причастных к преступлению, введена в действие полицейская операция «Сирена», — говорится в сообщении.
В настоящее время полицейские осуществляют осмотр места происшествия, собирают вещественные доказательства, устанавливают и опрашивают свидетелей.
Информация о данном факте зарегистрирована в Едином учете. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.