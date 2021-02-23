На 40-м километре автодороги Киев-Чернигов возле села Залесье в направлении столицы произошло ДТП с участием пяти транспортных средств. Есть погибшие и травмированные.
Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области в Telegram.
Сейчас патрульные полицейские занимаются регулированием движения, поскольку, на указанном участке движение временно заблокировано. На месте работают спасатели, медики и следователи.
Объезд осуществляется по встречной полосе движения.
«Просим вас учесть вышеуказанную информацию, быть особенно осторожными. По возможности воздержитесь от поездки по вышеуказанному маршруту. Водители, соблюдайте правила дорожного движения и жестов регулировщика», — обратились в патрульной полиции к водителям.
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На 40-м километре автодороги Киев-Чернигов возле села Залесье в направлении столицы произошло ДТП с участием пяти транспортных средств. Есть погибшие и травмированные.
Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области в Telegram.
Сейчас патрульные полицейские занимаются регулированием движения, поскольку, на указанном участке движение временно заблокировано. На месте работают спасатели, медики и следователи.
Объезд осуществляется по встречной полосе движения.
«Просим вас учесть вышеуказанную информацию, быть особенно осторожными. По возможности воздержитесь от поездки по вышеуказанному маршруту. Водители, соблюдайте правила дорожного движения и жестов регулировщика», — обратились в патрульной полиции к водителям.
Ранее сообщалось, что на Тайване произошло масштабное ДТП — столкнулись 20 автомобилей.