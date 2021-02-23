Пьяный работник группы реагирования патрульной полиции в Хмельницкой области сбил насмерть женщину.

Об этом сообщил начальник Национальной полиции Игорь Клименко на своей странице в Facebook.

— В Хмельницкой области работник группы реагирования патрульной полиции сбил женщину. К сожалению, спасти ее не удалось. Водитель с места ДТП скрылся, но мы уже через 40 минут его задержали. Уже бывший полицейский был пьян, - написал Игорь Клименко.

Начальник Нацполиции также сообщил, что виновник происшествия уволен из органов полиции, все собранные материалы переданы в Государственное бюро расследований.

Ранее сообщалось, что в Броварах Киевской области пьяный полицейский сбил на пешеходном переходе двух человек, один из них скончался.