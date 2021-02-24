В американском штате Оклахоме сосед ворвался в дом Андреа Линн Бланкешип и зарезал ее. После этого он вырезал сердце, «сварил его с картошкой» и попытался накормить им своих родственников.
О трагедии передает The Washington Post.
12 февраля полиция обнаружила следы преступления и по горячим следами задержала злоумышленника.
— Он сварил сердце с картошкой, чтобы накормить свою семью для изгнания демонов, — сказал агент Следственного бюро штата Оклахома.
Приготовленное сердце он пытался скормить своим дяде и тете, но они отказались. После этого Лоуренс Пол Андерсон убил своего дядю и 4-летнюю внучку своего дяди. Своей тете он нанес ножевые ранения в глазницы.
Судебные протоколы показывают, что у Андерсона длительное уголовное прошлое. Впервые он попал в тюрьму в 2006 году и отсидел два года за хранение и распространение наркотиков. В 2012 году он вернулся в тюрьму с 15-летним заключением по еще одному обвинению в распространении кокаина, но он не отсидел назначенный срок и вышел досрочно.
— Я действительно думаю, что такой преступник никогда не должен был иметь возможность даже подать заявление о смягчении, — сказал окружной прокурор округа Джейсон Хикс.
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В американском штате Оклахоме сосед ворвался в дом Андреа Линн Бланкешип и зарезал ее. После этого он вырезал сердце, «сварил его с картошкой» и попытался накормить им своих родственников.
О трагедии передает The Washington Post.
12 февраля полиция обнаружила следы преступления и по горячим следами задержала злоумышленника.
— Он сварил сердце с картошкой, чтобы накормить свою семью для изгнания демонов, — сказал агент Следственного бюро штата Оклахома.
Приготовленное сердце он пытался скормить своим дяде и тете, но они отказались. После этого Лоуренс Пол Андерсон убил своего дядю и 4-летнюю внучку своего дяди. Своей тете он нанес ножевые ранения в глазницы.
Судебные протоколы показывают, что у Андерсона длительное уголовное прошлое. Впервые он попал в тюрьму в 2006 году и отсидел два года за хранение и распространение наркотиков. В 2012 году он вернулся в тюрьму с 15-летним заключением по еще одному обвинению в распространении кокаина, но он не отсидел назначенный срок и вышел досрочно.
— Я действительно думаю, что такой преступник никогда не должен был иметь возможность даже подать заявление о смягчении, — сказал окружной прокурор округа Джейсон Хикс.
Ранее НикВести сообщали, что 5 ноября 2018 года умер «пологовский маньяк» Сергей Ткач.