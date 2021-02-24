Возле опорного пункта у поселка Чермалык боевик в российской форме прокрался в окоп ВСУ и атаковал с штык-ножом украинского солдата.

Об этом написал журналист Юрий Бутусов в своем Facebook.

По его информации, нападающий – ранен, а здоровью украинского военнослужащего ничего не угрожает.

— Сегодня в 13.55 прямо на позициях опорного пункта ВСУ у посёлка Чермалык украинский военнослужащий обнаружил вооруженного штык-ножом военнослужащего российских оккупационных войск на Донбассе. Наёмник бросился на нашего солдата, и сумел порезать щеку солдата ножом. В ответ солдат произвёл выстрел, пуля попала в туловище этого забредшего тела. Раненое тело в российской форме переправлено в госпиталь. Угрозы для жизни нашего бойца нет, — написал главред Цензор.нет.

Напомним, в одном из подразделений 58 отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского произошел пожар. В результате погибли трое военнослужащих.