Белорусский суд признал виновным Геннадия Шутова, который 11 августа получил огнестрельное ранение в голову во время протестов в Бресте.

Об этом сообщает белорусское издание Tut.by.

Судья Светлана Кременевская признала Шутова виновным в неповиновении с применением насилия. Ему вынесли обвинительный приговор без назначения наказания.

Также в неповиновении признан виновным очевидец происшествия Александр Кордюков. Также его признали виновным в покушении на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности. Кордюкову назначили 10 лет колонии усиленного режима.

Потерпевшими по делу признали военнослужащих Романа Гаврилова и Арсения Голицына, которых 11 августа направили на охрану общественного порядка в помощь сотрудникам ОМОНа.

По версии обвинения, 11 августа Шутов и Кордюков целенаправленно подошли к Гаврилову и Голицыну. Шутов и Кордюков якобы предъявили военнослужащим претензии в связи с тем, что те выявляют лица, участвующие в несанкционированных массовых мероприятиях. Затем Кордюков, по версии обвинения, ударил металлической трубой Гаврилова в голову. Голицын и Гаврилов якобы пытались задержать Шутова и Кордюкова, во время чего Гаврилов нечаянно выстрелил Шутову в затылок.

Однако, по словам Кордюкова, он вместе с Шутовым подошли к Гаврилову и Голицыну, чтобы поинтересоваться, что происходит. Он отмечает, что Гаврилов и Голицын были одеты в гражданское. После этого Гаврилов ударил Кордюкова в корпус. Затем военнослужащие вытащили пистолеты, и с их стороны раздался выстрел. Кордюков увидел, что Шутов начинает опускаться на колени, держа руки за головой.

Гаврилов и Голицын отказались предъявлять иски к обвиняемым о возмещении вреда. Приговор может быть обжалован.