В Запорожье неизвестные избили депутата Запорожского областного совета от партии «Єднання» Дмитрия Майстро.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области, а также издание Укринформ.

Неизвестные избили депутата на улице Школьной. Инцидент произошел возле его офиса.

Сообщение о том, что произошло, поступило в полицию около 9:20, в понедельник, 1 марта. В полиции отмечают, что, по предварительным данным, нападавших было четверо. Сейчас полиция устанавливает их личности и местонахождения.

Сам депутат был доставлен в 5-ю городскую больницу для оказания медецинской помощи.

Напомним, 15 декабря 2016 года, в Николаеве трое неизвестных в масках Дедов Морозов напали на тогдашнего депутата областного совета Федора Барну и жестоко избили его палками.