Заслуженная артистка РФ Роза Хайруллина прилетела в Украину. В аэропорту Борисполь ее встретили украинские пограничники и развернули назад.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

В ходе проверки перемещений актрисы правоохранители отследили, что женщина выступала в Крыму с нарушениями порядка на въезд-выезд.

Актриса кино и театра прилетела в Украину рейсом из Беларуси, пыталась объяснить пограничному контролю, что ездила в Крым якобы с частным визитом весной 2020 года авиарейсом, однако при тщательной проверке обнаружились и другие визиты на украинские территории временно оккупированные Россией.

За нарушение действующего законодательства Розе Хайруллиной поставили запрет на въезд в Украину сроком на три года и отправили в Минск обратным рейсом.

Ранее НикВести сообщали, что Министерство культуры и информационной политики исключило из перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, гражданина Российской Федерации Василия Вакуленко, известного как рэпер Баста.