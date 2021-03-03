Украинские пограничники задержали в Черновецкой области мужчину, планировавшего помочь добраться в Румынию гражданам Индии и Пакистана.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Буковинца остановили в пятистах метрах от границы оперативники пограничной службы, предупреждающую информацию о правонарушителех предоставила СБУ. Рядом с проводником оказались четыре гражданина Индии и Пакистана.

Иностранных граждан доставили в пограничный пункт, где их допрашивают о деталях случившегося оперативники. Решается вопрос об открытии уголовного производства в отношении гражданина Украины, который занимался незаконными действиями.

Ранее НикВести сообщали, заслуженная артистка РФ Роза Хайруллина прилетела в Украину. В аэропорту Борисполь ее встретили украинские пограничники и развернули назад.