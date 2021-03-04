В Мьянме на акции протеста 3 марта силовики применили боевые патроны против демонстрантов. Вследствие этого погибли 33 человека.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Протесты в Мьянме продолжаются уже 30 дней. Против митингующих применяют слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули, а также боевые патроны.

Акции протеста начались после того, как 1 февраля военные Мьянмы отстранили от власти гражданское руководство страны во главе с Аун Сан Су Чжи и объявили чрезвычайное положение, которое продлится в течение года. В стране отключают интернет, потому что протестующие используют соцсети для организации новых акций и мероприятий.

Напомним, в воскресенье, 28 февраля, полиция Мьянмы открыла огонь по демонстрантам, выступившим против власти военных, которые осуществили переворот в начале месяца.