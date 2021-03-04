Военные Мьянмы, захватившие власть в стране в результате государственного переворота, продолжают подавлять акции протеста мирного населения. 3 марта погибли по меньшей мере 38 человек.

Об этом сообщила представитель ООН в Мьянме Кристин Бургенер, пишет hromadske.

Как отмечает издание, в ООН назвали это «самым кровавым днем» с начала захвата власти военными.

По словам Бургенер, «очень вероятно», что военные стреляют по протестующим боевыми патронами. В частности, силовики стреляли по большим скоплениям людей в Мандалае и Мониве. Известно, что среди погибших двое подростков — 14 и 17 лет. Также убили 19-летнюю девушку.

Представительница ООН отметила, что с начала протестов погибли по меньшей мере 50 человек.

Напомним, в воскресенье, 28 февраля, полиция Мьянмы открыла огонь по демонстрантам, выступившим против власти военных, которые осуществили переворот в начале месяца.