5 марта в Николаеве, по улице Херсонское шоссе, 1 загорелась торговая площадка возле гипермаркета Эпицентр.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
По информации службы, причиной пожара стало возгорание фасадного утеплителя. Для тушения пожара прибыли спасатели и 3 единицы спецтехники.
В 15:05 пожарники погасили загоревшиеся строительные материалы, к тушению привлекли два отделения спасателей.
Напомним, в четверг 4 марта, прошли тактическо-специальные учения на случай возникновения пожара. Спасатели тренировались на базе Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.
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5 марта в Николаеве, по улице Херсонское шоссе, 1 загорелась торговая площадка возле гипермаркета Эпицентр.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
По информации службы, причиной пожара стало возгорание фасадного утеплителя. Для тушения пожара прибыли спасатели и 3 единицы спецтехники.
В 15:05 пожарники погасили загоревшиеся строительные материалы, к тушению привлекли два отделения спасателей.
Напомним, в четверг 4 марта, прошли тактическо-специальные учения на случай возникновения пожара. Спасатели тренировались на базе Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.