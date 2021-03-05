За два месяца текущего года 11 военных Вооруженных сил Украины погибли в результате боевых действий в Донбассе, еще 37 – получили ранения. Из других причин, кроме боевых, в зоне ООС погибли восемь украинских военных.

Такие данные привели Вооруженные силы Украины в ответ на запрос «Радио Свобода».



За время действия перемирия, вступившего в силу 27 июля 2020 года, погибли 15 военных, 58 – ранены. Небоевых потерь в этот же период – 47, сообщают ВСУ. Там не уточнили, сколько из этих потерь составляют погибшие, сколько – раненых.



По данным Вооруженных сил, в ходе проведения сначала антитеррористической операции, затем – ООС против российских гибридных сил на Донбассе с 2014 года и до 1 марта 2021 погибли 2 675 украинских военных, 10 188 – были ранены в результате боевых действий. Количество небоевых потерь – 1 175 человек.

Напомним, за прошедшие сутки, 4 марта, на Донбассе было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня. Боевых потерь среди украинских защитников нет.