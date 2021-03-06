Рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП, 6 человек скончались, больше десятка раненых.
Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко в своем Twitter.
Представитель министерства иностранных дел указал, что в инциденте погибли 6 граждан Украины, еще 15 были госпитализированы c места происшествия.
— Консулы выехали на место происшествия, взаимодействуют с местными властями и больницами для оказания консульской помощи украинцам и выяснения всех обстоятельств аварии, — отчитался дипломат.
Напомним, подозреваемый в совершении аварии на проспекте Богоявленском в Николаеве, в которой погиб человек, Владислав Аршинов заявил, что за рулем Тoyota Land Cruiser в момент случившегося находился его товарищ Алексей Калашников.
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Рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП, 6 человек скончались, больше десятка раненых.
Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко в своем Twitter.
Представитель министерства иностранных дел указал, что в инциденте погибли 6 граждан Украины, еще 15 были госпитализированы c места происшествия.
— Консулы выехали на место происшествия, взаимодействуют с местными властями и больницами для оказания консульской помощи украинцам и выяснения всех обстоятельств аварии, — отчитался дипломат.
Напомним, подозреваемый в совершении аварии на проспекте Богоявленском в Николаеве, в которой погиб человек, Владислав Аршинов заявил, что за рулем Тoyota Land Cruiser в момент случившегося находился его товарищ Алексей Калашников.