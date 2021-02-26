Подозреваемый в совершении аварии на проспекте Богоявленском в Николаеве, в которой погиб человек, Владислав Аршинов заявил, что за рулем Тoyota Land Cruiser в момент случившегося находился его товарищ Алексей Калашников.

Об этом он рассказал в ходе прямой трансляции, опубликованной на странице группы «300 николаевцев» в Facebook.

Как известно, в начале декабря 2020 года на пересечении улицы Южной и проспекта Богоявленского столкнулись автомобили Тoyota Land Cruiser и ВАЗ-2105. В результате чего «Жигули» вылетели на остановку, а его водитель скончался на месте аварии. Позже стало известно, что автомобиль Тoyota Land Cruiser записан на экс-депутата Новоодесского райсовета Владимира Калашникова и его сына — Алексея. Спустя три месяца, 25 февраля, полиция сообщила о подозрении одному из фигурантов — Владиславу Аршинову.

В частности, Владислав Аршинов утверждает, что за рулем автомобиля в момент аварии находился его товарищ Алексей Калашников, а он сам не садится за руль, поскольку у него якобы нет водительских прав.

— Сразу отвечу на вопрос, почему я пришел. Пришел я потому что вчера мне вручили подозрение. Меня подозревают в том, что я якобы сидел за рулем данного автомобиля. Меня это повергло в шок, потому что в течение всего этого времени, с момента аварии, водитель, который сидел в тот момент за рулем, а именно Калашников, говорил, что все хорошо. Говорил: «Ни за что не переживай, потому что за рулем сидел я и я никак не буду уходить от следствия». Вчера меня вызвали к следователю и вручили подозрение в совершении данного преступления с чем я категорически не согласен, потому что мне 31 год и я никогда не водил транспортное средство, и навыков у меня к этому нет, - сказал Владислав Аршинов.

Он рассказал, что в день случившегося они с Алексеем Калашниковым отдыхали в развлекательном заведении, где распивали алкогольные напитки. После чего, говорит Владислав Аршинов, он пошел домой спать, а после отдыха снова вернулся в тоже заведение, в котором с момента его ухода продолжал расписать коньяк Алексей Калашников. Спустя время они переместились в другое заведение, в котором продолжили пить алкоголь.

Владислав Аршинов

При этом, Владислав Аршинов рассказал, что не помнит как с товарищем попал из центра Николаева в Ингульский район. По его словам, спустя несколько секунд после аварии Алексей Калашников сказал ему выбежать из машины, после чего он вышел из автомобиля и якобы направился в аптеку, поскольку получил рассечение. Именно по дорогу в аптеку, рассказывает Владислав Аршинов, его задержали очевидцы.

Комментируя слова очевидцев, которые утверждают что за рулем в момент ДТП находился Владислав Аршинов, он говорит, что Алексей Калашников перелез на заднее сидение автомобиля и вышел из машины с пассажирской стороны.

Подозреваемый также рассказал, что изначально, до первого допроса, у них с Алексеем Калашниковым была договоренность выдвинуть версию, что в машине находился третий человек, который якобы был за рулем автомобиля.

По словам Владислава Аршинова, после вручения ему подозрения, ещё находясь в кабинете следователя, он написал Алексею Калашникову сообщение, в котором задал вопрос, почему он должен нести ответственность за то, чего якобы не совершал.

В ходе трансляции подозреваем выразил готовность прийти полиграф, различные экспертизы, чтобы доказать якобы свою невиновность.

При этом на вопрос о том, почему он решил выступить с таким заявлением спустя три месяца, Владислав Аршинов ответил, что был уверен, что ему ничего не грозит, поскольку он якобы не находился за рулем, а теперь сожалеет о том, что не рассказал все раньше.

Кроме этого Владислав Аршинов утверждает, что Алексей Калашников неоднократно садился за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, а ранее у него даже изымали водительское удостоверение.

Напомним, 24 февраля 2020 года на пересечении проспекта Центрального и улицы Московской автомобиль Range Rover врезался в маршрутное такси № 89. В результате ДТП погибла одна пассажирка микроавтобуса.

В тот же день следователи задержали водителя Range Rover в порядке статьи 208 УПК Украины. На следующий день следователи сообщили ему о подозрении в совершении аварии.

Спустя несколько дней, 27 февраля, в Центральном районном суде Николаева водителю Range Rover избирали меру пресечения. 32-летнего мужчину доставили в суд на каталке в сопровождении конвоя и медицинских сотрудников.

При этом прокурор приобщил к материалам дела результаты медицинского осмотра, в котором сказано, что подозреваемый Дмитрий Прокопенко, в момент аварии находился в состоянии наркотического опьянения. В частности, в его крови во время осмотра диагностировали острую интоксикацию наркотическим средством бензодиазепином.

В ходе заседания адвокаты водителя Range Rover дважды заявляли об отводе судьи ссылаясь на плохие условия содержания своего подзащитного. В итоге по истечению 72 часа с момента задержания его отпустили.