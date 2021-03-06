В течение 5 марта террористы «Л/ДНР» семь раз прибегали к нарушению режима прекращения огня, украинского военнослужащего доставили в госпиталь с тяжелыми ранениями.
Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил.
Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»: возле населенного пункта Пески боевики открывали огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия, незаконные формирования обстреливали позиции ВСУ возле Широкино с крупнокалиберных пулеметов и противотанковых гранатометов. Также оккупанты вели прицельный огонь с гранатомета возле Водяного, а с стрелкого возле Авдеевки. Возле Талакеевки боевиками были обстреляны позиции со станкового гранатомета. А в предместье Марьинки вражеский снайпер вел прицельный огонь по украинским военным.
В следствие снайперского огня был ранен украинский военный, военнослужащего оперативно доставили в лечебное учреждение в тяжелом состоянии.
По информации на 7:00 6 марта новых обстрелов не зафиксировано, украинские военные контролируют ситуацию.
Ранее НикВести сообщали, что за прошедшие сутки, 4 марта, на Донбассе было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня. Боевых потерь среди украинских защитников нет.
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В течение 5 марта террористы «Л/ДНР» семь раз прибегали к нарушению режима прекращения огня, украинского военнослужащего доставили в госпиталь с тяжелыми ранениями.
Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил.
Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»: возле населенного пункта Пески боевики открывали огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия, незаконные формирования обстреливали позиции ВСУ возле Широкино с крупнокалиберных пулеметов и противотанковых гранатометов. Также оккупанты вели прицельный огонь с гранатомета возле Водяного, а с стрелкого возле Авдеевки. Возле Талакеевки боевиками были обстреляны позиции со станкового гранатомета. А в предместье Марьинки вражеский снайпер вел прицельный огонь по украинским военным.
В следствие снайперского огня был ранен украинский военный, военнослужащего оперативно доставили в лечебное учреждение в тяжелом состоянии.
По информации на 7:00 6 марта новых обстрелов не зафиксировано, украинские военные контролируют ситуацию.
Ранее НикВести сообщали, что за прошедшие сутки, 4 марта, на Донбассе было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня. Боевых потерь среди украинских защитников нет.