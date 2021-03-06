В субботу, 6 марта, в Николаеве начали устанавливать забор на территории зеленой зоны расположенной неподалеку от здания автовокзала.

Об этом сообщает корреспондент издания НикВести.

Работы ведутся на территории зеленой зоны, которая является частью сквера Пограничного (ранее Чигрина, - прим.). Рабочие выкопали отверстия в земле, залили их цементом и установили в них основания будущего забора.

Стоит отметить, что данный сквер по периметру уже застроен различными ларьками и киосками.

Напомним, вечером, 5 марта, на улице Спасской (между Соборной и Московской) в Николаеве неизвестные самовольно установили торговый киоск.