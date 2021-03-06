В Николаеве на зеленой зоны расположенной неподалеку от здания автовокзала собираются построить супермаркет АТБ. Рабочие, которые установили на месте будущей стройки забор имеют на это разрешения.

Об этом в комментарии корреспонденту НикВести сообщил директор антикоррупционного департамента, депутат Николаевского городского совета Андрей Ермолаев.

По словам чиновника, прибыв на место развернутого строительства он выяснил, что депутаты городского совета не принимали решения о продлении договора аренды на данный земельный участок. При этом, застройщику, компании «Алекта», каким-то образом получил документы, которые позволяют ему обустроить на территории зеленой зоны магазин.

— Как оказалось на этой зеленой зоне хотят строить магазин АТБ. Но проблема в том, что данный земельный участок находился в аренде. Ее депутаты не продлевали, это точно. Неизвестно как его продлили, может через регистратора, может вообще через суд, но горсовет точно аренду не продлевал. Сейчас я здесь нахожусь, глава администрации Ингульского района, три депутата горсовета. Мы выяснили, что была получена декларацию ГАСКа на предварительные работы. Именно поэтому рабочие начали устанавливать здесь забор. Так как горсовет не продлевал аренду, остается вопрос к Земельному управлению, как так получилось, что кто-то продлил аренду. Может это сделали через регистратора, может через суд. Нужно в этом разбираться. Фирма, которая получила разрешения на данный участок называется «Алекта», — заявил Андрей Ермолаев.

Андрей Ермолаев говорит, что он вместе с коллегами депутатами пригласил застройщиков горсовет для выяснения всех обстоятельств, каким образом они получили разрешение на строительство магазина в сквере. На данный момент работы остановлены.

— Мы пригласили во вторник представителей тех, кто ведет эти работы, чтобы посмотреть все документы и мирно выяснить, как так получилось. Я честно не понимаю, кто придумал, что тут будет АТБ, что будет с деревьями на этой зеленой зоне. Мы будем разбираться, — отметил он.

Отметим, что согласно данным сайта Министерства юстиции Украины компания «Алекта» была зарегистрирована в Николаеве около 20 лет назад. Ее учредителями являются Кристина Богдан, Николай Павлюченко, Светлана Самоукова, и Сергей Черный. Данная фирма занимается розничной торговлей в неспециализированных магазинах, оптовой торговлей твердым, жидким, газообразным топливом и подобными продуктами, неспециализированной оптовой торговлей, розничной торговлей часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах, а также деятельностью средств размещения на период отпуска и другого временного проживания.

Напомним, ранее сообщалось, что в субботу, 6 марта, в Николаеве начали устанавливать забор на территории зеленой зоны расположенной неподалеку от здания автовокзала. Рабочие выкопали отверстия в земле, залили их цементом и установили в них основания будущего забора.