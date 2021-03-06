В Очакове Николаевской области со складов государственного предприятия пропали 45 тонн проса и более 960 тонн подсолнечника, которые были оставлены там на хранение.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Николаевской области.

Как сообщили в полиции, пропавший груз был ранее арестован и размещен на территории предприятия в Очакове на ответственное хранение. Однако, арестованное имущество было отгружено со складов предприятия и вывезено в неизвестном направлении.

В среду, 3 марта следователи Следственного управления, оперативники Управления стратегических расследований и криминалисты под процессуальным руководством областной прокуратуры провели обыск на данном государственном предприятии, а также в Запорожье по месту жительства фигурантов дела. Расследуется уголовное производство, начатое по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах»).

Как стало известно НикВести из источников в правоохранительных органах сотрудники полиции также побывали на складах предприятия «Очаківське хлібоприймальне підприємство», которое принадлежит главе фракции «Слуга народа» в Очаковском городском совете Александру Сытникову.

Напомним, на Николаевщине правоохранители обнаружили незаконный склад. Изъято товара на 20 миллионов гривен.