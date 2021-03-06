Об этом сообщает BBC и CNN.

Мужчину задержали в среду, 3 марта, когда тот шел в полицию, держа в руках голову девушки. Представитель полиции рассказал, что мужчина направлялся в отделение, чтобы признаться в убийстве.

Отец рассказал, что разозлился на дочь за якобы роман с парнем, который ему не нравится. Тогда он запер девушку в комнате и отрубил ей голову. Мужчина оставил тело и орудие убийства в комнате и пошел в полицию.

— Он был спокоен: не плакал и не устраивал истерику. Когда полицейские просили его положить голову дочери на землю и сесть, он не спорил, — сказал представитель полиции.

Сейчас идет расследование, мужчина находится под стражей. Обвинение ему объявят позже, также ему предоставят государственного адвоката после того, как официально сообщат об обвинении.