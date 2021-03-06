В Индии мужчина отрубил голову своей 17-летней дочери после того, как узнал о ее отношениях с парнем, который отцу не нравился.
Мужчину задержали в среду, 3 марта, когда тот шел в полицию, держа в руках голову девушки. Представитель полиции рассказал, что мужчина направлялся в отделение, чтобы признаться в убийстве.
Отец рассказал, что разозлился на дочь за якобы роман с парнем, который ему не нравится. Тогда он запер девушку в комнате и отрубил ей голову. Мужчина оставил тело и орудие убийства в комнате и пошел в полицию.
— Он был спокоен: не плакал и не устраивал истерику. Когда полицейские просили его положить голову дочери на землю и сесть, он не спорил, — сказал представитель полиции.
Сейчас идет расследование, мужчина находится под стражей. Обвинение ему объявят позже, также ему предоставят государственного адвоката после того, как официально сообщат об обвинении.
В Индии, как и в Пакистане или Иране, распространены «убийства чести» — это убийство члена семьи (чаще всего женщины), навлекшего на семью «бесчестие», которое совершают родственники. «Бесчестием» обычно считают табуированные действия сексуального характера — в частности, супружескую измену или добрачный секс.
Убийство 17-летней девушки произошло в штате Уттар-Прадеш. Национальное бюро по вопросам преступности сообщает, что в прошлом году этот штат был лидером по количеству преступлений против женщин, но при этом не указывает, сколько и каких. BBC пишет, что в Индии ежегодно происходят сотни «убийств чести».
|
Медіаситуація на Миколаївщині у лютому: Доступ до інформації та акредитаційні картки до міськрадиКатерина Середа
|
Ми не в клубі і скільки коштують діти?Станислав Мартиросов
В Индии мужчина отрубил голову своей 17-летней дочери после того, как узнал о ее отношениях с парнем, который отцу не нравился.
Мужчину задержали в среду, 3 марта, когда тот шел в полицию, держа в руках голову девушки. Представитель полиции рассказал, что мужчина направлялся в отделение, чтобы признаться в убийстве.
Отец рассказал, что разозлился на дочь за якобы роман с парнем, который ему не нравится. Тогда он запер девушку в комнате и отрубил ей голову. Мужчина оставил тело и орудие убийства в комнате и пошел в полицию.
— Он был спокоен: не плакал и не устраивал истерику. Когда полицейские просили его положить голову дочери на землю и сесть, он не спорил, — сказал представитель полиции.
Сейчас идет расследование, мужчина находится под стражей. Обвинение ему объявят позже, также ему предоставят государственного адвоката после того, как официально сообщат об обвинении.
В Индии, как и в Пакистане или Иране, распространены «убийства чести» — это убийство члена семьи (чаще всего женщины), навлекшего на семью «бесчестие», которое совершают родственники. «Бесчестием» обычно считают табуированные действия сексуального характера — в частности, супружескую измену или добрачный секс.
Убийство 17-летней девушки произошло в штате Уттар-Прадеш. Национальное бюро по вопросам преступности сообщает, что в прошлом году этот штат был лидером по количеству преступлений против женщин, но при этом не указывает, сколько и каких. BBC пишет, что в Индии ежегодно происходят сотни «убийств чести».