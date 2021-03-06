В Полтавской области задержали преступную группировку, которая врывалась в дома людей, пытала и избивала граждан, чтобы выяснить, где они хранят ценные вещи.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Полтавской области.

В банде состояло пятеро человек, под прикрытием ночи они вторгались в жилища людей, мучали и измывались над находившимися в помещении лицами, а потом похищали дорогие предметы.

— За помощью к нам 28 февраля обратилась семья местных фермеров, проживающих в одном из сел Карловской громады. В частности, 48-летний мужчина и его 47-летняя жена заявили, что около трех часов ночи в их частный жилой дом, путем выбивания окна, ворвалась группа неизвестных мужчин в балаклавах с прорезями для глаз. Они избили хозяев, связали скотчем и начали наносить удары, в том числе с применением деревянной биты. Под пытками нападавшие требовали денежные средства и ценности. А когда завладели немалой суммой денег - убежали. По данному факту следственным полиции сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующими признаками части 4 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Нами были приняты исчерпывающие меры по раскрытию этого дерзкого и жестокого нападения на людей. И уже через несколько дней оперативники уголовного розыска области, Полтавского райуправления и отдела полиции №3 (Карловка), совместно с работниками других оперативных служб ГУНП и следствия, во процессуальным руководством Полтавской областной прокуратуры и Карловского отдела Кобеляцкой местной прокуратуры, вышли на след преступной группы. А 5 марта, с привлечением полицейских батальона полиции особого назначения, преступная группа в составе пяти человек задержана, — рассказал начальник полиции в Полтавской области Иван Виговский.

Задержанные оказались жителями местных сел. Нападающим исполнилось 20, 22, 27 и 28 лет. Самому старшему подозреваемому - 52 года. Всех отправили под стражу до решения суда. Если их вина будет доказана, то каждому грозит до 15 лет лишения свободы.

Сейчас полиция проверяет участников банды на причастность к похожим преступлениям в данном регионе.

Напомним, полицейские пресекли деятельность так называемой «группы смерти» в Telegram и предотвратили попытку суицида несовершеннолетней девушки.