На Сумщине задержали мужчину, который обещал подорвать помещение с правоохранителями.
Об этом передает Суспільне.
Спикер Главного управления Национальной полиции в Полтавской области рассказал, что аноним позвонил на линию «102» и пообещал подорвать отделение полиции, если оттуда не уволится один из сотрудников.
Когда мужчину задержали при нем действительно оказалось взрывное устройство. 41-летнего мужчину захватили на одной из остановок города — рядом с торговым центром. Он будет находится под стражей до выяснения первых обстоятельств.
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На Сумщине задержали мужчину, который обещал подорвать помещение с правоохранителями.
Об этом передает Суспільне.
Спикер Главного управления Национальной полиции в Полтавской области рассказал, что аноним позвонил на линию «102» и пообещал подорвать отделение полиции, если оттуда не уволится один из сотрудников.
Когда мужчину задержали при нем действительно оказалось взрывное устройство. 41-летнего мужчину захватили на одной из остановок города — рядом с торговым центром. Он будет находится под стражей до выяснения первых обстоятельств.
Ранее НикВести сообщали, 1 марта в медицинское учреждения с осколочными ранениями ног . николаевца, который нечаянно активировал гранату в центре Николаева.