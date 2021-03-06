На Сумщине задержали мужчину, который обещал подорвать помещение с правоохранителями.

Об этом передает Суспільне.

Спикер Главного управления Национальной полиции в Полтавской области рассказал, что аноним позвонил на линию «102» и пообещал подорвать отделение полиции, если оттуда не уволится один из сотрудников.

Когда мужчину задержали при нем действительно оказалось взрывное устройство. 41-летнего мужчину захватили на одной из остановок города — рядом с торговым центром. Он будет находится под стражей до выяснения первых обстоятельств.

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