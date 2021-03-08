Правоохранители США совместно с правоохранителями Чехии раскрыли предположительных участников международной хакерской группировки, занимавшихся отмыванием средств.

Задержанные являются гражданами Украины, пишет delo.ua со ссылкой на чешские СМИ.

Их задержали в ходе операции в феврале прошлого года. Теперь подозреваемых экстрадировали в США.

По данным следствия, хакеры похищали деньги со счетов, а также пытались получить доступ к конфиденциальным данным американских граждан.

Задержанные граждане Украины предположительно занимались отмыванием средств, полученных преступным путем.

В Чехии утверждают, что подозреваемые использовали «новейшие инструменты киберпреступности — зашифрованную связь, криптовалютные платежи, открытие счетов в чешских банках на выдуманные имена, даркнет и другие методы анонимизации».

Ущерб от деятельности хакеров оценивается в $500 000. Задержанным грозит до 20 лет тюрьмы.