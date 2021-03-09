В центре содержания мигрантов в Сане, столице Йемена, вспыхнул пожар. В результате возгорания погибли 60 человек, более 100 пострадали.

Об сообщает Синьхуа, ссылаясь на представителя хуситов, контролирующих город.

По информации СМИ, в центре находились более 600 нелегальных мигрантов из Сомали и Эфиопии. Пожар вызвал панику и давку, что привело к большому количеству жертв и пострадавших.

Среди 60 человек погибших есть и сотрудники центра. Раненых доставили в госпитали. Пострадавших более сотни.

Напомним, ранее трое украинских военных погибли в результате пожара в блиндаже.