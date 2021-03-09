Об этом он написал в Facebook.

— Ситуация в городе критическая, имеем самую большую заболеваемость и смертность за все время пандемии. Наполненность медицинских учреждений — сверхурочная. На прошлой неделе мы нашли возможность открыть дополнительные места, но сейчас практически все возможности города мы уже исчерпали, — отметил Руслан Марцинкив.

По его словам, сейчас только областная государственная администрация (ОГА) может оборудовать в городе дополнительные места для пациентов.

По просьбе мэра Ивано-Франковска неделю назад на одном этаже в кардиоцентре развернули дополнительные 50 коек.

Начальник управления здравоохранения городского совета Мария Бойко на оперативном совещании также заявила, что в Ивано-Франковске заболеваемость коронавирусом возросла. По ее словам, в стационарах города, которые принимают больных COVID-19, сейчас находятся 718 человек, у 75% пациентов пневмония. Бойко отметила, что это самая большая загруженность коек в городе за все время пандемии.

Как передает «Суспильное», в Центральной городской клинической больнице сейчас лечат 407 пациентов. Заместитель главного врача учреждения Владимир Вовчук отметил, что медучреждение использовало все возможные резервы для увеличения количества коек. По его словам, больница загружена на 110%.

В городской больнице №1 сейчас на лечении 292 человека с пневмонией, загруженность коек — 112%, отметил руководитель больницы Тарас Василик.

Ивано-Франковская область с 26 февраля оказалась в «красной» зоне карантина. В регионе запрещено работать заведениям питания, развлекательным заведениям, ТРЦ, кинотеатрам, театрам, учреждениям образования (кроме детских садов и первых классов в школах), спортзалам, рынкам.

Однако работают банки, аптеки, заправки, ветеринарные магазины, все продовольственные магазины. Также в «красной» зоне оказались Черновицкая, Житомирская и Закарпатская области.