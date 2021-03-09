Сотрудники Департамента внутренней безопасности Нацполици задержали старшего оперуполномоченного одного из отделений Николаевского районного управления, который шантажировал своего коллегу.

Об этом сообщили в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Отмечается, что, обладая информацией конфиденциального характера об одном из полицейских, 37-летний старший оперуполномоченный решил его шантажировать и получить «откупные». Хранение «тайны» он оценил в две тысячи долларов США.

Следователи ГБР квалифицировали такие действия как вымогательство, за что предусмотрено лишение свободы на срок от трех до семи лет.

В отношении полицейского открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

После получения первой части указанной суммы — 28 000 гривен — на банковскую карту оперуполномоченного полицейского задержали. Следователи ГБР, под процессуальным руководством областной прокуратуры, готовят ему вручение подозрения. За шантаж фигуранту грозит лишение свободы.

Напомним, в Николаеве сотрудники СБУ в Николаевской области, совместно с сотрудниками Главного управления Нацполиции области, задержали на взятке руководителя государственной исполнительной службы.