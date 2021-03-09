Сотрудники Департамента внутренней безопасности Нацполици задержали старшего оперуполномоченного одного из отделений Николаевского районного управления, который шантажировал своего коллегу.
Об этом сообщили в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины.
Отмечается, что, обладая информацией конфиденциального характера об одном из полицейских, 37-летний старший оперуполномоченный решил его шантажировать и получить «откупные». Хранение «тайны» он оценил в две тысячи долларов США.
Следователи ГБР квалифицировали такие действия как вымогательство, за что предусмотрено лишение свободы на срок от трех до семи лет.
В отношении полицейского открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.
После получения первой части указанной суммы — 28 000 гривен — на банковскую карту оперуполномоченного полицейского задержали. Следователи ГБР, под процессуальным руководством областной прокуратуры, готовят ему вручение подозрения. За шантаж фигуранту грозит лишение свободы.
Напомним, в Николаеве сотрудники СБУ в Николаевской области, совместно с сотрудниками Главного управления Нацполиции области, задержали на взятке руководителя государственной исполнительной службы.
Сотрудники Департамента внутренней безопасности Нацполици задержали старшего оперуполномоченного одного из отделений Николаевского районного управления, который шантажировал своего коллегу.
Об этом сообщили в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины.
Отмечается, что, обладая информацией конфиденциального характера об одном из полицейских, 37-летний старший оперуполномоченный решил его шантажировать и получить «откупные». Хранение «тайны» он оценил в две тысячи долларов США.
Следователи ГБР квалифицировали такие действия как вымогательство, за что предусмотрено лишение свободы на срок от трех до семи лет.
В отношении полицейского открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.
После получения первой части указанной суммы — 28 000 гривен — на банковскую карту оперуполномоченного полицейского задержали. Следователи ГБР, под процессуальным руководством областной прокуратуры, готовят ему вручение подозрения. За шантаж фигуранту грозит лишение свободы.
Напомним, в Николаеве сотрудники СБУ в Николаевской области, совместно с сотрудниками Главного управления Нацполиции области, задержали на взятке руководителя государственной исполнительной службы.