Николаевские правоохранители разоблачили бордель, который работал под видом массажного салона.

Об этом информирует отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Незаконную деятельность салона пресекли сотрудники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми совместно со следователями отделения полиции № 1 Николаевского районного управления полиции при процессуальном руководстве местной прокуратуры.

Полицейские установили, что в заведении, для которого злоумышленники специально арендовали жилое помещение с восемью комнатами, посменно работали до десяти женщин. Стоимость часа их услуг составляла от 850 до 4500 гривен, а месячный доход салона составлял более 800 000 гривен.

Так, 26-летняя женщина, которая выполняла обязанности администратора салона и занималась организационными вопросами, принимала звонки и средства от клиентов, в том числе с помощью банковского терминала. Полученные деньги она распределяла так: 60% — организаторам, остальную сумму — работающим девушкам.

Клиентов находили через визитки, рекламные объявления об услугах массажного салона в интернете, а также с помощью собственного сайта. В ходе санкционированного обыска изъяли вещественные доказательства: мобильные телефоны, сим-карты, планшеты, черновые записи, банковский терминал для расчетов и документы.

По данному факту расследуется уголовное производство, начатое по части 2 статьи 302 «Создание или содержание мест разврата и сводничество с целью наживы». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Сейчас полицейские устанавливают других фигурантов преступного бизнеса. Следствие продолжается.

Напомним, в апреле 2020 года в селе на Закарпатье полиция разоблачила бордель, в котором оказывали сексуальные услуги две несовершеннолетние девушки.