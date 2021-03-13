За минувшие сутки, 12 марта, в Николаевской области спасатели пять раз тушили пожары на открытых территориях.

Об этом пишет пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Вследствие поджогов и неосторожного обращения с огнем горела сухая трава, камыш и мусор.

Огонь возник на открытых территориях в Казанковском районе, в Новой Одессе и Николаеве. Общая площадь возгорания составила более 4,7 гектаров.

Напомним, 11 марта на территории Балабановского лесного урочища под Николаевом случился пожар.