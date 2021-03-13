У берегов Румынии продолжают искать двух украинцев с затонувшего сухогруза, из которых один погиб и один считается пропавшим. Накануне поисковая операция завершилась без результатов, утром в субботу поиски возобновили.

Об этом сообщает посольство Украины в Румынии.

В операции участвуют силы и специальные суда Береговой охраны Пограничной полиции Румынии и Морской судоходной администрации.

— Спасатели ищут тело погибшего капитана затонувшего судна (в самом начале был зафиксирован в районе аварии, но его не смогли поднять на борт спасательного судна), а также первого помощника капитана, который с самого начала спасательной операции считается пропавшим без вести, —пояснили в посольстве.

Состояние спасенных моряков оценивается как удовлетворительное. Они будут оставаться в больнице Констанцы до 15 марта.

— В зависимости от состояния здоровья и срока завершения ряда следственных действий румынских правоохранительных органов, возвращения украинских моряков на родину следует ожидать на следующей неделе, — отмечают в посольстве.

Как сообщалось ранее, сухогруз Volgo Balt 179 затонул в Черном море около берегов Румынии. В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что при крушении судна погибли двое граждан Украины.

Позже стало известно, что на затонувшем в Черном море сухогрузе Волго Балт 179 были моряки из Одессы, Белгорода-Днестровского, Херсона и Николаева.

Спасатели ищут двух украинцев, пропавших после крушения сухогруза у берегов Румынии