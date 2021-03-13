Ночью, 13 марта, в Николаеве горел утеплитель жилого дома — причиной называют короткое замыкание.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

По информации спасателей, в 3:42 в оперативно координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области поступило сообщение о пожаре жилого дома по улице 1-я Слободская Заводского района в Николаеве.

К месту направили два отделения 3 государственной пожарно-спасательной части и дежурную смену оперативно-координационного центра. По прибытию стало известно, что горит утеплитель дома. В 3:58 пожар на площади 6 квадратных метров локализовали, в 4:12 — потушили. Вероятной причиной стало короткое замыкание электропроводки.

Напомним, 12 марта в Первомайске на Николаевщине произошел пожар в квартире, спасатели вывели на свежий воздух 7 людей.