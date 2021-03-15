14 марта в квартире девятиэтажного дома в Корабельном районе Николаева произошел пожар из-за оставленной на включенной плите еды.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Николаевской области.

14 марта в 22:13 в оперативно-диспетчерскую службу сообщили о пожаре в однокомнатной квартире на первом этаже девятиэтажки по улице Айвазовского, в Корабельном районе Николаева. В Службу спасения позвонила соседка, которая почувствовала запах дыма.

К месту вызова были направлены два отделения 5 государственной пожарно-спасательной части.

По приезду, при проведении разведки звеном газодымозащиты на свежий воздух вывели из квартиры мужчину и женщину 1968 г.р. и 1978 г.р. В помощи медиков они не нуждались.

При выяснении обстоятельств установлено, что возгорание с последующим задымлением возникло вследствие оставленной на включенной плите еды.

В 22:24 горение на площади 0,2 кв. м ликвидировано.

К тушению от ГСЧС привлекались две единицы техники и 9 человек. Дополнительно на месте работали сотрудники полиции.

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