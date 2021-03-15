В понедельник, 15 марта, в Китае объявили желтый уровень опасности из-за самой большой песчаной бури за последнее десятилетие, бушующей в северной части страны.

Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Национальный метеорологический центр Китая.

Отмечается, что с утра понедельника с северо-запада страны в 12 китайских провинций, включая Пекин, пришли сильные ветры, вызвавшие вредную концентрацию в воздухе песка и пыли.

В этой связи объявлен «желтый» уровень опасных погодных условий, которых в Китае четыре в порядке убывания опасности: красный, оранжевый, желтый и синий.

Аэропорты в Пекине из-за погодных условий отменили более 400 авиарейсов.

По информации метеорологов, последний раз сильная песчаная буря накрывала значительную территорию Китая десятилетие назад.

Напомним, в сентябре турецкую провинцию Анкара накрыл сильнейший ураган.