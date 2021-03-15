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В ночь на 15 марта в пункте Тарвневое Валковского отделения экстренной медицинской помощи в Харьковской области произошло нападение на бригаду скорой помощи. В результате инцидента есть пострадавшие, полиция проводит проверку.
Об этом в Facebook сообщил Центр экстренной медицинской помощи Харьковской области.
«Группой лиц было совершено хулиганское нападение на бригаду ЭМП, которая, в ожидании вызова, находилась на территории пункта. В результате нападения сотрудники Центра получили телесные повреждения. В настоящее время правоохранительными органами начата проверка», — говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве вечером 20 декабря 23-летний мужчина, который вызвал себе скорую, напал на медработников. Нападавшего задержали и доставили в управление полиции.
Ранее сообщалось, что в Славянске Донецкой области избили фельдшера бригады скорой помощи. На нее напали, требуя сделать ребенку ПЦР-тест на коронавирус.
В ночь на 15 марта в пункте Тарвневое Валковского отделения экстренной медицинской помощи в Харьковской области произошло нападение на бригаду скорой помощи. В результате инцидента есть пострадавшие, полиция проводит проверку.
Об этом в Facebook сообщил Центр экстренной медицинской помощи Харьковской области.
«Группой лиц было совершено хулиганское нападение на бригаду ЭМП, которая, в ожидании вызова, находилась на территории пункта. В результате нападения сотрудники Центра получили телесные повреждения. В настоящее время правоохранительными органами начата проверка», — говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве вечером 20 декабря 23-летний мужчина, который вызвал себе скорую, напал на медработников. Нападавшего задержали и доставили в управление полиции.
Ранее сообщалось, что в Славянске Донецкой области избили фельдшера бригады скорой помощи. На нее напали, требуя сделать ребенку ПЦР-тест на коронавирус.