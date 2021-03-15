В ночь на 15 марта в пункте Тарвневое Валковского отделения экстренной медицинской помощи в Харьковской области произошло нападение на бригаду скорой помощи. В результате инцидента есть пострадавшие, полиция проводит проверку.

Об этом в Facebook сообщил Центр экстренной медицинской помощи Харьковской области.

«Группой лиц было совершено хулиганское нападение на бригаду ЭМП, которая, в ожидании вызова, находилась на территории пункта. В результате нападения сотрудники Центра получили телесные повреждения. В настоящее время правоохранительными органами начата проверка», — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве вечером 20 декабря 23-летний мужчина, который вызвал себе скорую, напал на медработников. Нападавшего задержали и доставили в управление полиции.