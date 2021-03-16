За минувшие выходные СММ ОБСЕ зафиксировала в Донецкой области 143 нарушения режима прекращения огня и 31 — на Луганщине.

Об этом сообщается в ежедневном отчете №60/2021, опубликованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ 15 марта.

— В Донецкой области в период с вечера 12-го до вечера 14 марта СММ зафиксировала 143 нарушения режима прекращения огня, в том числе 33 взрыва (1 взрыв в воздухе, 2 разрыва и 30 взрывов неопределенного происхождения), — говорится в отчете.

Отмечается, что большинство этих нарушений произошло в районах к югу от р. п. Зализное (бывш. Артемово; подконтрольный правительству, 42 км к северо-востоку от Донецка), а также к северо-востоку и востоку от н. п. Гнутово (подконтрольный правительству, 90 км к югу от Донецка).

Как сообщили в СММ, в Луганской области за этот период выявлено 31 нарушение режима прекращения огня, в том числе 12 взрывов неопределенного происхождения.

Большинство случаев зафиксировано в районах юго-восточнее Попасной (подконтрольна правительству, 69 км к западу от Луганска).

В отчете также сообщается, что вблизи Петровки Донецкой области команда Миссии потеряла контроль над пространственным положением беспилотника среднего радиуса действия. Наблюдатели впоследствии вернули аппарат, который был незначительно поврежден.

Напомним, 15 марта, в Днепр на военном вертолете эвакуировали двух украинских военнослужащих, которых ранили на Донбассе. Они пострадали в результате взрыва мины.