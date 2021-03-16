Рано утром 16 марта в городе Боярка Киевской области произошел взрыв. Полиция устанавливает обстоятельства.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

«Сегодня около 4 часов утра на одной из улиц города Боярка прогремел взрыв. В результате взрыва повреждены трансформатор, линия электропередач, 4 автомобиля, окна и заборы 5 ближайших домов. Образовалась воронка», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате взрыва никто не пострадал.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехники, криминалистическая лаборатория, кинологи полиции Киевщины, а также прокуроры Фастовской окружной прокуратуры.

Коммунальщики возобновляют электроснабжение и ликвидируют последствия взрыва.

После проведения проверки и установления всех обстоятельств правоохранители дадут происшествию правовую квалификацию.

Напомним, летом на территории Баштанского сырзавода в Николаевской области произошел взрыв, в результате которого погибли двое сотрудников предприятия.