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Сегодня утром, 16 марта, в Николаеве по улице Херсонское шоссе, в районе 2-го железнодорожного переезда, водитель автомобиля Renault Laguna не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и съехал в кювет.
Как сообщили в полиции Николаевской области, в результате ДТП 49-летний водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и причины аварии. Событие квалифицированы по признакам части 2 статьи 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего».
— Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, которые зафиксировали указанную автоаварию, обратиться по адресу Николаев, улица Спасская, 12; или по телефону 063-426-23-32 или 102, - сказано в сообщении.
Напомним, ранее во Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием трех автомобилей. В результате аварии пострадали семь человек, из них трое детей.
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Сегодня утром, 16 марта, в Николаеве по улице Херсонское шоссе, в районе 2-го железнодорожного переезда, водитель автомобиля Renault Laguna не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и съехал в кювет.
Как сообщили в полиции Николаевской области, в результате ДТП 49-летний водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и причины аварии. Событие квалифицированы по признакам части 2 статьи 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего».
— Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, которые зафиксировали указанную автоаварию, обратиться по адресу Николаев, улица Спасская, 12; или по телефону 063-426-23-32 или 102, - сказано в сообщении.
Напомним, ранее во Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием трех автомобилей. В результате аварии пострадали семь человек, из них трое детей.