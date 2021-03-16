В одном из магазинов Ингульского района Николаева налоговики совместно с полицией обнаружили незаконную торговлю алкоголем и табачными изделиями.

Об этом пишет пресс-служба Главного управления Государственной налоговой службы в Николаевской области.

Специалисты управления налогового аудита ГУ ГНС в Николаевской области совместно с работниками ГУ Национальной полиции провели проверку одного из торговых павильонов, которой расположен по адресу улица Космонавтов, 93/1.

Сотрудники полиции и налоговой службы зафиксировали, что в магазине торгуют алкогольными напитками в пластиковых бутылках, а также табачными изделиями сомнительного качества.

У хозяйки заведения не оказалось лицензии за реализацию таких товаров, регистратора расчетных операций и акцизных марок. Кроме того, в ходе проверки нашли неучтенный подакцизный товар на сумму 13,6 тысяч гривен.

Как сообщили в ГНС, незарегистрированный товар у хозяйки магазина изъяли, ей выпишут штраф.

Напомним, главный архитектор Николаева Андрей Цымбал высказал мнение, что, если городские власти будут сносить незаконные будки и киоски, они будут отбирать у горожан рабочие места.