В результате стрельбы в двух спа-салонах в Атланте (штат Джорджия, США), а также незадолго еще в одной локации в пригороде погибли восемь человек, большинство из которых — женщины азиатского происхождения.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на западные СМИ.

— Три жертвы были найдены в спа-центре на северо-востоке Атланты, четвертый человек погиб в соседнем спа-салоне через дорогу, — заявил начальник полиции Атланты Родни Брайант.

Он уточнил, что все четыре жертвы были женщинами азиатского происхождения.

Часом ранее подобное нападение произошло в азиатском массажном кабинете в Акворте, что в 50 км к северу от Атланты. Пять человек получили огнестрельные ранения, двое из них скончались на месте, трое были доставлены в больницу, после чего еще двое не выжили.

Правоохранители пока не могут пока связать все эти нападения на салоны. При этом сообщается о задержании подозреваемого мужчины, которого сняли камеры видеонаблюдения в Акворте за 10 минут до инцидента.

Полиция Атланты уже заявила, что отправила офицеров для проверки ситуации в подобных учреждениях в городе, а также усилила патрулирование в районе.

Напомним, в ноябре 2020 года в городе Сан-Хосе в американском штате Калифорния неизвестный мужчина с ножом напал на посетителей в баптистской церкви. В результате происшествия двое людей погибли и еще несколько получили ножевые ранения.